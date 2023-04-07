Праздник удовольствий: китайский совет дня на пятницу, 7 апреля

Фото: 5-tv.ru

В этот день стоит обходить стороной экстремальные развлечения.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 7 апреля?

В пятницу можно будет отдохнуть. Энергии дня располагают к неспешному времяпрепровождению и получению удовольствия от жизни. Дела будут идти также неспешно и размеренно.

Совет дня: обязательно выберите время на культурный досуг. Театр, концерт, посещение выставки или неспешная прогулка на природе восстановят ваше душевное равновесие и придадут сил завершить неделю плавно и без эксцессов.

Предостережение дня: максимально избегайте экстремальных развлечений и конфликтов. Выиграть в споре вряд ли удастся, а нервы и время будут потрачены — и в результате испорчены.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.