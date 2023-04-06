Пятый канал провел масштабную презентацию с участием звезд российского кино

Фото, видео: Пресс-служба Пятого канала

Кто побывал на необычном мероприятии и чем оно запомнилось?

Более 100 представителей Национального рекламного альянса и сейл-хаус «ЭВЕРЕСТ» побывали на масштабной презентации Пятого канала. Они встретились с руководством федерального вещателя, а также известными актерами кино и сериалов Гошей Куценко и Анной Снаткиной. Специально для гостей была организована интересная экскурсия, их познакомили с сериальным и программным контентом. Каждый из гостей получил уникальную возможность попробовать себя в нескольких телевизионных профессиях.

«Мы впервые принимаем гостей в нашем новом доме. Для нас это историческое событие и важный шаг. Пятый — это канал с богатой историей. Мы являемся правопреемником Ленинградского телевидения, которое стояло у истоков. Именно здесь в 1938 году началось первое вещание, начали транслироваться первые передачи. Здесь создавались программы, аналогов которым не было. Мы гордимся своими корнями. Накопленный опыт позволяет нам реализовывать любые форматы и делать уникальные предложения каждому селлеру. Мы динамичная, современная компания и уверенно смотрим в будущее!» — отметил Юрий Шалимов, генеральный директор Пятого канала.

Масштабную презентацию разделили на два дня, чтобы была возможность уделить внимание каждому из гостей. Для знакомства выбрали необычный формат с включением различных интерактивов, что очень понравилось экспертам. Они оценили такой креативный подход к организации и отметили, что мероприятий подобного масштаба с оригинальной концепцией еще не видели.

«По итогам 2022 года Пятый канал превысил свои предыдущие аудиторные достижения в том числе и за счет контента собственного производства. А первый квартал 2023 года самый успешный за всю историю канала! Мы уделяем большое внимание нашей детективной линейке. В минувшем году в эфир вышло порядка 500 премьерных серий, запущено в производство более 600 новых эпизода. У каждого сериала свои герои, с разными судьбами и характерами. Но все наши детективы объединяет одна главная идея — добро всегда побеждает», — добавила заместитель генерального директора Марина Белова.

Эксперты познакомились с эфирными предложениями канала. В презентацию вошли уже полюбившиеся многим телезрителям франшизы. «Великолепная Пятерка», «Условный мент», «Крепкие орешки», «Свои», «Филин» и другие детективы каждый премьерный сезон демонстрируют великолепные результаты и занимают лидирующие позиции в федеральном эфире по доле телесмотрения. Зрители уже оценили и мини-сериалы нового для канала формата.

«Все телевизионные каналы измеряют свои достижения долями и рейтингами. Эти результаты, безусловно, значимы для рекламодателей при выборе площадки для размещения. Пятый за последние несколько лет сделал серьезный шаг в развитии собственного производства и в настоящее время предлагает своему зрителю уникальный контент. Для нас, как для селлера, важно не только оперировать цифрами, но и чувствовать продукт, который мы предлагаем. Именно поэтому мы организовали экскурсию на канал для наших менеджеров в формате, который дает возможность не только ознакомиться со статистикой, но и проникнуться духом Пятого, понять, за что его любят и смотрят миллионы телезрителей», — подчеркнул директор департамента спонсорства и трансмедийных проектов, сейл-хаус «ЭВЕРЕСТ» Антон Савельев.

Премьера четырехсерийного фильма «Изгой» с Андреем Фроловым стала эфирным событием утра выходного дня и заняла первое место в ключевой для канала аудитории «Все 25-59» с долей 9,2%. В настоящее время запущено в производство несколько восьми серийных детективов: «Леон», «Контуженный», «Настоящий», «Пилигрим». Именно селлеры первыми увидели кадры оригинального средневекового детектива «Витязи», премьера которого состоится на Пятом осенью этого года.

«Проведение подобных мероприятий для селлеров помогает восполнить пробелы в знаниях и цифрах, лучше понять характер и аудиторию телеканала. Необычный и впечатляющий формат встреч, профессиональная команда, которая с любовью относится к своему делу и предлагает рынку сильный продукт», — заявил руководитель по пресейлу и консолидированным продажам Константин Фролов.

Блок о развлекательных, документальных и познавательных программах также заинтересовал гостей. «Знание-сила» выходит на канале с декабря прошлого года, но за это время уже собрала аудиторию 14 миллионов зрителей. Проект «Светская хроника» в этом году отметит юбилей. За пять лет он стал авторитетным гидом по новостям из жизни звезд, является самой цитируемой среди аналогичных программ на федеральных каналах. Документальная новинка «Они потрясли мир» каждую пятницу рассказывает о самых известных парах, чьи истории любви действительно потрясли мир. Многие гости уже во время демонстрации той или иной программы принимали бизнес-решения, а в завершении встречи уточняли детали по рекламным возможностям проектов.

«Для меня настоящим открытием стало такое количество сериалов в библиотеке Пятого канала. Особо импонирует формат этих историй — каждая серия того или иного продукта — отдельный полноценный фильм со своим сюжетом, развитием, развязкой. Это очень удобно для зрителя», — подытожила руководитель по работе с ключевыми клиентами «Национального рекламного альянса» Ольга Кумпекова.

Предложение канала попробовать себя в разных телевизионных специальностях, действительно, стало неожиданным и самым ярким для гостей этапом визита на Пятый. Они посетили ключевые подразделения канала: аппаратные и студии новостей. Сотрудники Пятого канала рассказывали о принципах работы редактора суфлера, режиссера аппаратной, корреспондента и диктора. Полученные знания все гости тут же смогли применить на практике.

«Быть режиссером в аппаратной — это очень здорово! Нажимаешь кнопку и командуешь: „Зайдите в пятую студию“. А еще приятно было, что во время всех этих проб нас так тепло поддерживали сотрудники Пятого канала, искренне восхищались, что у кого-то получилось с первого дубля, поддерживали нас!» — отметила менеджер по ведению ключевых клиентов департамента прямых продаж «Национального рекламного альянса» Александра Жукова.

Еще один сюрприз ждал визитеров в студии новостей. Ведущий информационно-аналитической программы «Известия. Главное» провел мастер-класс, раскрыл секреты своей профессии, предложил гостям стать на несколько минут ведущими информационных выпусков и представил соведущих. Звезды сериалов Анна Снаткина и Гоша Куценко позировали перед камерами, зачитывали часть текстов с суфлера и поддерживали своих партнеров добрыми шутками. В завершении визита на Пятый канал гости попробовали себя в качестве интервьюеров, задавали вопросы друг другу, актрисе Анне Снаткиной и ведущей новостного выпуска «Известия» Ирине Петровой.

По итогам 2022 года Пятый канал превысил свои предыдущие аудиторные достижения за счет контента собственного производства — это почти 600 премьерных эпизодов. Зафиксированы максимальные значения по средней доле в базовых аудиториях «Все 4+» и «Все 18+». На сегодняшний день Пятый входит в ТОП-4 федеральных каналов. Пятый вещает во всех регионах Российской Федерации. Технический охват канала составляет более 142 миллионов человек.