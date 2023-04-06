Побил мировой рекорд: петербуржец сдвинул руками 32-тонный самолет на 10 метров

Фото, видео: Лысцева Марина / ТАСС; 5-tv.ru

Сам спортсмен весит не более 90 килограммов.

В аэропорту Сочи силач из Санкт-Петербурга сделал то, чему позавидует супермен. Атлет голыми руками передвинул на десять метров 32-тонный самолет. Он потратил на это всего 42 секунды. И установил сразу два рекорда — российский и мировой.

При этом сам Денис Вовк весит не более 90 килограммов. И чтобы сдвинуть Superjet он использовал особую технику: перетягивал канат, прикрепленный к судну, а ногами упирался в специальную конструкцию. Сам экстремал назвал эту методику одной из сложнейших.