Бойцы отряда «Барс» рассказали о боях на северском направлении

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Сейчас солдаты выбивают украинских боевиков из Белогоровки.

Добровольческий отряд удерживает стратегическую высоту на северском направлении и выбивает украинские формирования из Белогоровки. Местность сложная, после затяжных боев лес уже перестал служить укрытием. И все-таки удается идти вперед и разбивать противника. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин рассказал о работе штурмовых бригад и неожиданных находках на брошенных украинских позициях.

Раннее утро. Враг проснулся и начинает снова из миномета обстреливать бывшие свои территории. До него отсюда полкилометра. Передвигаемся по нашим позициям быстро, по двое и держа дистанцию, чтобы случайно не попасть под вражеский огонь.

«В отличие от кременского леса здесь мало где можно укрыться. Это лесопосадка. Окопы», — рассказывает журналист.

«Весь лес порезан минами. Весь лес уничтожен минами. Потому что когда мы зашли — был хороший лес», — отмечает российский боец.

Эти высоты сейчас удерживают бойцы добровольческого отряда «Барс-12». У них вместе с другими подразделениями стратегическое направление — выбивают врага из Белогоровки. Дальше уже путь на Северск. Вот минометчики точным ударом уничтожают блиндаж противника.

«Вчера вместе с федеральными войсками отработали, очень серьезно побили их, уничтожили два опорных пункта, разбили пулеметные гнезда при небольшом расходе мин», — рассказывает командир ботальона добровольческого отряда «Брас-12» с позывным «Снег».

И таких успехов на этом участке сейчас немало. За это противник мстит — забрасывает на наши позиции с дронов осколочные гранаты. С нами четвероногий боевой товарищ, который не раз спасал военных благодаря невероятному чутью.

«По ним (собакам. — Прим. ред.) ориентироваться можно, они заранее слышат прилеты. Буквально за три минуты до прилета она начала метаться искать место, четко находила места укрытия», — говорит боец отряда с позывным «Сват».

На разбитые позиции украинских боевиков сразу заходят наши штурмовые группы. По оставленным в окопах вещах можно смело определить — кто воюет на стороне неонацистов на этом направлении.

«Польский плащ, палатка. Вот он, хорошо защищает от дождя», — показывают российские бойцы.

В минуты затишья военнослужащие налаживают здесь быт. Сажают зелень прямо над окопами, а в самих укрытиях всегда тепло и светло. Условия проживания очень важны, чтобы вести боевые действия. У «Барсов» командиры и их подчиненные с большим опытом. Свою высоту они держат здесь надежно и не подпускают противника ни на шаг.