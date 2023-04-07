Путин провел встречи с руководителями новых регионов РФ. Главное о развитии территорий

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Какие проекты будут реализованы для их скорейшей интеграции в жизнь страны?

Защиту и развитие новых территорий сегодня в Кремле обсуждали с президентом России главы Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Владимир Путин не только выслушал пожелания, но и напомнил об одной из главных целей — сделать все, чтобы обстрелы прекратились. За встречей следил корреспондент «Известий» Георгий Гривенный.

Глава Донецкой народной республики (ДНР) пришел на встречу с президентом с явным намеком на главную тему встречи прямо на своей левой руке. На циферблате часов Дениса Пушилина огромная буква Z — один из символов спецоперации по защите Донбасса. Глава ДНР сразу говорит о военных успехах: обстрелы Донецка со стали реже, линию фронта удалось немного отодвинуть. Но, по мнению Путина, формирования националистов еще недостаточно удалены от столицы Донбасса.

«Обстрелы уменьшились по той статистике, которая у нас есть в два раза примерно. Безусловно остаются сложные для нас районы в Донецке — Петровский, Куйбышевский, Киевский», — сказал Пушилин.

«Задача всех наших военных формирований — Минобороны, добровольцев, всех, — сделать так, чтобы вообще не было обстрелов. К этому, если сократились уже, уже к этому постепенно идет», — заявил глава государства.

И Путин, и Пушилин уверены: ДНР и другие новые регионы придут к мирной и спокойной жизни. Но уже сейчас надо решать массу проблем. Одна из них — дороги. Грузопоток и число пассажиров, следующих в Донецк из других регионов России, увеличивается буквально с каждым днем. А основная трасса всего двухполосная. Постоянные заторы и опоздания. Пушилин просит Президента помочь эту пробку «выбить».

«Да я обсуждал это уже с министром транспорта и вице-премьером Хуснуллиным, коллеги сейчас работают над этим расширением автомобильных дорог», — отметил президент.

Глава ЛНР Леонид Пасечник, пришедший в Кремль со значком в виде российского флага на лацкане пиджака, рассказывает о недавнем стихийном бедствии — обильные и аномальные для юга мартовские снегопады отрезали от водоснабжения 127 многоквартирных домов. Путин интересуется, чем может помочь федеральный центр?

«Какая-то помощь нужна в проведении восстановительных работ?» — спросил он.

«Пока нет, Владимир Владимирович, спасибо огромное. Мы в полном контакте работаем. Все те задачи, которые нам определены вашими распоряжениями, указаниями, мерами, которые мы должны выполнить, мы выполняем», — ответил Пасечник.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий начинает общение с президентом с самых насущных проблемы своего региона — транспорт, медицина и материнский капитал. Говорит, что за 30 лет так называемой «украинской Незалежности» жители Запорожья даже представить себе не могли, что государство может так трепетно относиться к демографической теме.

«За 30 лет так называемой независимости люди близко не видели такого. И понимают сегодня, что Россия — государство социальное. Большое вам спасибо. В отношении инфраструктурного проекта, который по вашей инициативе сегодня реализует, мы встретились с министром транспорта: создана рабочая группа, просчитаны два варианта. Основной вариант — сегодня строить по ЧС. И вероятнее всего, чтобы были привлечены военные строители», — сказал Пасечник.

Путин обещает: в Запорожской области будут не только качественные дороги, но и самые современные больницы.

«И вас уверяю, эти медицинские учреждения будут на порядок лучше, чем в этих самых областных городах. Они будут современными», — отметил глава государства.

Херсонская область сейчас живет не только в условиях военных действий, но и своеобразной «газовой блокады» — газопровод с украинской территории полностью перекрыт. Теперь нужен новый проект — строительство ветки из Крыма, длиной в 105 километров.

«Для людей это имеет очень серьезное значение, мы это понимаем. И в домохозяйстве другая ситуация будет, и экономика будет совсем», — сказал Путин.

«Занимаются там растениеводством, есть теплица там же нужны энергоносители», — отметил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

А для того чтобы знаменитые херсонские помидоры, арбузы и виноград попадали на прилавки в других регионах России, президент и глава области договорились о создании частно-государственного кластера полного цикла. Цена вопроса — 25 миллиардов рублей. Но они обязательно окупятся, уверен Путин.

«Для России в целом полезно для Херсонской области вдвойне, троне поскольку это основной вид производства. Хорошо, обязательно поможем», — подчеркнул Путин.

Без поддержки, обещает президент, не останутся и другие проекты, призванные как можно скорее интегрировать новые регионы в жизнь России.