Ида Галич оголила «неидеальные» формы и разоблачила блогеров: «Нельзя доверять»

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Instagram* / galichida; 5-tv.ru

Интернет-знаменитость призвала не верить красивой картинке, которую вам пытаются продать в сети. И дело даже не в фотошопе.

Известный блогер Ида Галич разоблачила блогеров с идеальной фигурой. В своей социальной сети она предстала перед подписчиками в роскошном нижнем белье цвета полуночи, но вместо идеальной фигуры продемонстрировала маленький секретик. Оказывается, спонсоры ее удачных селфи — правильный ракурс, поза и втянутый живот.

«Почему нельзя доверять Instagram* на 100%? Потому что», — подписала она публикацию.

Ида все чаще хвастается фигурой в личном блоге. А повод для гордости есть! Блогер — стала мамой в 2020 году. Она родила сына Леона в браке с бизнесменом Аланом Басиевым. К сожалению, после рождения малыша пара рассталась, а 32-летняя Галич начала усилено заниматься собой. Даже сделала эстетическую операцию в интимной зоне, чтобы вернуть женскую красоту.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ида Галич обвинила свою бывшую лучшую подругу Настю Ивлееву в воровстве контента.

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