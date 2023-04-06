По следам Варвары Карауловой? Психиатр объяснил возможную причастность Треповой к теракту в Петербурге

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; Личный архив Владислава Каторгина; 5-tv.ru

Караулова была осуждена в 2016 году. Дарья Трепова обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса. В чем их истинное сходство?

Дарья Трепова, обвиняемая в совершении теракта в кафе Санкт-Петербурга, скорее всего, в нужное время попала в руки вербовщиков. В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru врач-психиатр и психотерапевт Владислав Каторгин подробно разобрал психотип преступницы и сравнил ее с Варварой Карауловой, осужденной в 2016 году за попытку примкнуть к «Исламскому государству»*.

По словам эксперта, обе девушки могли попасться на уловки профессионалов, которые их и завербовали. Трепова, вероятнее всего, искала себя в жизни, и в нужный момент оказалась вовлечена в экстремистскую организацию, в которой, возможно, хотела проявить себя и добиться признания.

«Аддикция — это бегство от себя, от реальности посредством изменения своего психического состояния, которое в данном случае достигается искусственными ощущениями. Аддикты бегут от себя, обманывают себя, обманывают семью и целый мир, поскольку им нужно произвести ложное впечатление на окружающих», — объяснил Каторгин.

Трепова, как и Караулова, могла пойти на это из страха внутренней пустоты, которую нужно чем-то заполнить. Обе девушки выросли в нормальных семьях, учились в престижных вузах, но, видимо, из-за низкой самооценки не могли стать заметными.

«Когда не получаешь признания в своем кругу, хочется пойти в тот круг, в котором тебя признают. А в аддиктивных отношениях тебя признают, наговорят все что угодно», — отметил психотерапевт.

Зависимый человек, как в ситуации с Карауловой и Треповой, в любом случае теряет свою индивидуальность и готов на все для того, чтобы быть замеченным, предположил эксперт. По словам Каторгина, чаще всего эти люди, несмотря на то, что они вроде бы успешные и живут полной жизнью, все равно остаются серыми и незаметными.

Сейчас Дарья Трепова арестована до 2 июня. Петербурженка обвиняется по двум статьям уголовного кодекса. Если у следствия возникнут сомнения в ее психическом состоянии, будет проведена необходимая экспертиза. Владислав Каторгин отметил, что в любом случае Трепову ждет либо принудительное лечение и освобождение от уголовной ответственности, либо лишение свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем схожи гибель Владлена Татарского и Дарьи Дугиной.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.