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Таролог Айгуль Хуснетдинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем абсолютно во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Таролог Айгуль Хуснетдинова подготовила эксклюзивно для 5-tv.ru общий таро-прогноз на неделю с 10 по 16 апреля.

Основная энергия недели (карта Колесница в перевернутом положении)

Не самая благоприятная карта. Дела пойдут не так хорошо, как нам бы хотелось, и по-хорошему важные вещи стоит отложить до лучших времен. Если планируете поездку, смело переносите ее на другие даты.

Делать дорогостоящие подарки или тратить деньги на крупные покупки на этой неделе не нужно. Имейте в виду, что планирование серьезных дел может обернуться возникновением серьезных проблем.

Финансы (карта Пятерка мечей в прямом положении)

Может настать тот момент, когда наши финансы начнут петь романсы. Деньги будут буквально уходить сквозь пальцы на совершенно ненужные траты. Если начинаете замечать за собой шопоголизм, то лучше сразу бить себя по рукам и прекращать делать импульсивные покупки. Но с другой стороны, сейчас самое лучшее время для того, чтобы положить деньги на вклад под проценты и забыть про них.

Здоровье (карта Колесо фортуны в прямом положении)

А вот здесь все будет замечательно! Если вы планируете какие-то медицинские процедуры или операции, то самое время их провести. Давно хотели заняться спортом? Смело записывайтесь в зал. Это классическая карта удачи, так что с понедельника пришло наконец-то время начинать новую жизнь.

Можно начать принимать различные витамины, для вашего организма это будет максимально благоприятно. Не лишним будет так же наладить режим сна и питания. Ваш организм будет работать как часы, а вы будете счастливы и здоровы.

Личная жизнь (карта Тройка мечей в прямом положении)

Нужно быть очень аккуратными в общении с близкими — мелкие неурядицы могут привести к серьезным проблемам и обидам. Может появиться тенденция к тому, чтобы начать воспринимать ситуацию болезненнее, чем она есть на самом деле, и считать, что уже все пропало, хотя на самом деле все не так уж и плохо.

Даже если вы будете испытывать какие-то сложности, то лучше сейчас все эмоции проговорить со своим партнером и решить вопросы сейчас, не убирая в долгий ящик. Для развития каких-то романтических отношений или перемен сейчас не самое лучшее время.

Совет на неделю (карта Маг в перевернутом положении)

Неделя не для больших свершений. Могут возникнуть сложности, это так, но лучше сильно на них не зацикливаться и не переживать по пустякам, а просто, скрепя зубы, перетерпеть. На этой неделе любая инициатива будет наказуема, поэтому от перемен в жизни неплохо было бы пока воздержаться. Помните, что тише едешь — дальше будешь, и время для большого рывка пока еще не настало.

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