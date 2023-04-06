«Он неподвижен»: чем и как лечат тяжело больного Берлускони в реанимации

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У политика проблемы с дыханием и низкий уровень кислорода в крови.

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони начал курс химиотерапии от лейкемии. Об этом пишет итальянское информационное агентство Ansa.

Накануне Берлускони попал в реанимацию спустя пару дней после того, как обратился в больницу с жалобами. Медики не нашли ничего серьезного и выписали его на следующий день.

«Он неподвижен, даже если ситуация не серьезная, у него по-прежнему низкий уровень кислорода в крови, но он не интубирован. Будет важно следить за развитием ситуации в течение ночи», — рассказал собеседник агентства.

Состояние Берлускони стабильное, но недостаток кислорода нагружает сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Официальных комментариев по поводу диагноза не поступало, но СМИ сообщают, что он начал курс химиотерапии.

Ранее 5-tv.ru писал, что у экс-премьера Италии Берлускони нашли серьезное заболевание крови.