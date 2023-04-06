Лукашенко заговорил о незаконном потоке оружия из Украины в Белоруссию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Wallace Silva; 5-tv.ru

В Минске обеспокоены схемами поставок вооружения, организованной террористами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о потоке оружия, которое стекается в страну из Украины. Об этом он сообщил в рамках заседания высшего госсовета Союзного государства.

«Потоком с Украины пошло оружие в Россию, через Россию к нам. У нас с Украиной граница намертво закрыта. Через Брянскую, другие области пошло оружие», — прокомментировал Лукашенко.

Белорусский президент отметил, что надгосударственное образование РФ и РБ осуществляет эффективную работу над системой обороны и безопасности. По его словам, начала функционировать Единая региональная система ПВО. Кроме того, подчеркнул Лукашенко, принятые действия для укрепления пограничной безопасности позволили повысить уровень защиты Союзного государства от атак террористов, потока мигрантов, наркотрафика и, в том числе, контрабандного потока оружия и боеприпасов.

Лидер республики также прокомментировал теракт в кафе Санк-Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский. По его словам в России и Белоруссии в свободном доступе все еще остаются схроны с оружием и взрывчаткой.

«Заходят, берут это. Вот, как и в Питере, произошла эта ситуация», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что обсуждали глава РФ Владимир Путин и Лукашенко до позднего вечера.