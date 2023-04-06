Житель Томска проснулся после вечеринки, а гости оказались мертвы

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Что произошло между тремя друзьями? Кто побывал в их квартире?

Житель Томска побывал на такой вечеринке, о которой теперь никогда не забудет. Как сообщает источник 5-tv.ru, мужчина проснулся на утро после праздника и обнаружил себя в окружении двух трупов.

Известно, что до этого 50-летний мужчина с братом и их другом решили выпить алкогольные напитки в одной из квартир на улице Интернационалистов. Все вроде было бы спокойно, и они мирно уснули. Но с утра мужчина увидел мертвого родственника с тремя ножевыми ранениями и товарища — с 15 ножевыми ранениями.

Единственный вопрос, которым задался мужчина — каким образом он остался жив. Правоохранители уже начали проверку произошедшего. Из подробностей: оставшийся в живых мужчина был неоднократно судим, как и его брат.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Подмосковье расследуют загадочное убийство мужчины.