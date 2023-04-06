Информация об отступлении ВСУ из Артемовска не подтвердилась

Пригожин: ВСУ пока никуда не уходят из Артемовска

Фото: Reuters / KAI PFAFFENBACH

Ранее сообщалось, что украинские военные массово сбегают из города из-за угрозы плотного окружения.

Информация об отступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Артемовска (украинское название Бахмут) не подтвердилась. Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что украинские боевики никуда не уходят.

«Противник никуда не уходит. У них (украинских боевиков — Прим. ред.) организована оборона внутри города», — сообщил Пригожин в Telegram-канале своей пресс-службы.

По его словам, ВСУ организовали оборону по железной дороге и в районе западного квартала города. Когда они покинут Бахмут, российская армия выдворит всех до последнего, пообещал Пригожин.

Ожесточенные бои за Артемовск продолжаются. Сейчас российские военнослужащие продвигаются по улицам Садовая, Александра Сибирцерва и Горбатова. Под контролем армии РФ находится до 85% города.

Более того, над администрацией Артемовска 2 апреля подняли российский флаг. В пресс-службе Евгения Пригожина в тот день сообщили, что юридически город уже взят, но противник все еще сосредоточен в западных районах.

Ранее 5-tv.ru писал, что бойцы ЧВК «Вагнер» осуществили прорыв в центре Артемовска.