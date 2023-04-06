Вертолет Сил самообороны Японии пропал без вести

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Что конкретно случилось с вертолетом — пока не известно. Обстоятельства выясняются.

Вертолет Сил самообороны Японии UH-60 Black Hawk исчез с радаров рядом с островом Мияко префектуры Окинава. Об этом сообщает издание Kyodo.

Согласно последним данным, на борту находятся десять человек, на поиски уже направлены несколько патрульных судна.

«Вертолет пропал с радаров около 16.40 по местному времени (10.40 по московскому времени — Прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Силы самообороны Японии собирают всю информацию о полете и устанавливают обстоятельства.

Также известно о том, что пропавшее с радаров воздушное судно — многоцелевой вертолет UH-60 Black Hawk, который приписан к гарнизону Такаюбару в префектуре Кумамото.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как самолет пропал без вести на подлете к аэропорту.