Вертолет Сил самообороны Японии пропал без вести
Фото: ROBERT GHEMENT / ТАСС
Что конкретно случилось с вертолетом — пока не известно. Обстоятельства выясняются.
Вертолет Сил самообороны Японии UH-60 Black Hawk исчез с радаров рядом с островом Мияко префектуры Окинава. Об этом сообщает издание Kyodo.
Согласно последним данным, на борту находятся десять человек, на поиски уже направлены несколько патрульных судна.
«Вертолет пропал с радаров около 16.40 по местному времени (10.40 по московскому времени — Прим. ред.)», — говорится в сообщении.
Силы самообороны Японии собирают всю информацию о полете и устанавливают обстоятельства.
Также известно о том, что пропавшее с радаров воздушное судно — многоцелевой вертолет UH-60 Black Hawk, который приписан к гарнизону Такаюбару в префектуре Кумамото.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как самолет пропал без вести на подлете к аэропорту.