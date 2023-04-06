Бывший глава МИД Испании Жозеп Пике скончался на 69-м году жизни

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Политик ушел из жизни в больнице Мадрида.

Умер экс-министр иностранных дел Испании Жозеп Пике. Ему было 68 лет. Об этом сообщил испанский телеканал La Sexta со ссылкой на семью государственного деятеля. Причина его смерти не разглашается.

«С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти нашего мужа и отца Жозепа Пике», — заявил источник

Родственники Пике отметили, что при жизни бывший глава МИД страны был человеком невероятной чести и силы. Он безмерно любил свою семью и работу. По словам родственников, они никогда не смогут забыть, как деятель боролся за жизнь.

Испанский политик и бизнесмен Жозеп Пике появился на свет в 1955 году в Каталонии. В 1996 году он возглавил министерство промышленности и энергетики, с 2000 года занимал должность министра внешнеполитического ведомства, а в 2002 году стал главой министерства науки и технологий.

Зимой 2007 года Пике стал президентом авиакомпания Vueling. Покинул он должность в 2013 году. Через месяц после увольнения у него начались серьезные проблемы со здоровьем — произошло кровоизлияние в мозг.

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