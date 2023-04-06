ФСБ пресекла попытку перехода украинских диверсантов на территорию Брянской области

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Противнику было нанесено огневое поражение.

Попытка проникновения диверсантов из Украины была пресечена в Брянской области. Об этом сообщает глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, это произошло в районе села Случовск Погарского района.

«Пограничным региональным управлением УФСБ России противнику было нанесено огневое поражение», — заявил он.

Согласно последней информации, всего было около 20 диверсантов.

За день до этого в Брянской области упал легкомоторный борт без опознавательных знаков. Пилот легкомоторного самолета дал первые показания и заявил, что главной его задачей была — лететь на малой высоте за ведущим и по команде ведущего сфотографировать, когда он скажет.

Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин объявил, что страна окажет военную помощь ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областям. Самопровозглашенные республики обратились к РФ за помощью в связи с участившимися обстрелами со стороны киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как украинский легкомоторный самолет рухнул в Брянской области.