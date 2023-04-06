Памятник Владимиру Жириновскому открыли на Новодевичьем кладбище

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

Монумент украсили цитатами выдающегося политика.

В Москве в честь первой годовщины со смерти Владимира Жириновского открыли памятник в его честь. Скульптуру высотой 2,75 метра установили на его могиле на Новодевичьем кладбище. Корреспондент 5-tv.ru побывал на мемориальном мероприятии.

Над монументом работал народный художник РФ Андрей Ковальчук. Как он сам отмечал, в своей работе она старался передать сильнейшую энергию и характер лидера партии ЛДПР. Памятник выполнен из бронзы, а его гранитное основание украшает цитата покойного деятеля.

«Я буду защищать русских», — написано на камне.

Кроме того, на памятнике выбиты слова Жириновского, которые он собирался сказать, оказавшись перед Богом.

«Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям», — напомнил автор скульптуры ответ политика.

На церемонии открытия монумента на Новодевичьем кладбище присутствовали депутаты от всех парламентских партий. Глава РФ Владимир Путин направил участникам мероприятия телеграмму, которую на месте зачитал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Президент в телеграмме отметил вклад Жириновского в решение государственных задач, а также назвал его замечательным оратором и настоящим патриотом.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в результате продолжительной болезни. Ему было 75 лет. Политической деятельностью он начал заниматься еще в студенческие годы, и до последних дней трудился на благо Отечества.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин объяснил, почему пророчества Жириновского сбываются.