«Цикличность насилия»: почему Рапунцель и ее муж постоянно ссорятся

Фото, видео: Instagram* / olyarapunzel; 5-tv.ru

Некогда крепкая любовная пара стала вдруг одной из самых скандальных и агрессивных. Что случилось в их союзе?

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель и ее муж (пока еще) Дмитрий Дмитренко устраивают скандал за скандалом на фоне своего развода. О том, зачем они это делают и как избежать сложных отношений во время расставания, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала клинический психолог Олеся Иневская.

По ее словам, если проследить всю цепочку взаимоотношений двух влюбленных знаменитостей, то выясняется главная закономерность.

«Практически единым фронтом, который выступает в их отношениях, является проблема с агрессией и гендерный стереотип», — говорит эксперт.

Психолог пояснила, что когда человек сталкивается с тем, что его ожидания, связанные с людьми, не сходятся с реальностью, то начинается конфликт.

«У Ольги были абсолютно другие представления об их семейной жизни, а Дмитрий не является тем человеком, который готов брать на себя полностью отцовскую роль в отношениях и финансово обеспечивать семью», — говорит Иневская.

По ее словам, Дмитрий считает, что мужчина имеет право на увлечение другими женщинами и открыт к флирту, в то время, как у его жены абсолютно противоположные взгляды на брак.

Также в этой паре прослеживаются серьезные проблемы с совладанием агрессии. Психолог утверждает, что именно из-за того, что они находятся в постоянном конфликте друг с другом, то их по жизни сопровождают агрессия.

«В их отношениях присутствует цикличность насилия, которая будет продолжаться еще очень долго», — продолжает эксперт.

По мнению психолога, в таких тяжелых случаях требуется серьезная работа над отношениями или над своей агрессией, которую нужно уметь экологично выражать.

«Нужно понять причины, по которым оба партнера ведут себя таким образом», — заключила Иневская.

Дмитренко и Рапунцель поженились летом 2017 года. В браке у них родились две дочери. Став семьей, звезды реалити-шоу «Дом-2» покинули проект и долгое время считались крепкой парой. Но несколько лет назад между супругами все же произошла крупная ссора. В дело даже вмешалась полиция — тогда Рапунцель обвинила мужа в рукоприкладстве. Однако после этого знаменитости помирились.

О новой ссоре стало известно в феврале текущего года. Тогда Дмитренко сообщил, что намерен развестись. По его утверждениям, жена последнее время оскорбляла его, скандалила и настраивала детей против папы. По мнению Рапунцель, дело обстояло иначе. Она утверждает, что он изменял ей и душил на глазах дочек. Поэтому ей пришлось вместе с детьми сбежать из квартиры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Рапунцель раскрыла подарок Дмитренко на пятилетие их дочери.

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