«Демократия сказала свое слово»: правительство Финляндии ушло в отставку

Правительство Финляндии во главе с премьером Марин уйдет в отставку

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Состав правительства страны обновится до середины лета.

Правительство Финляндии уходит в отставку во главе с премьер-министром Санной Марин. Прошение об отставке она уже направила президенту страны Саули Ниинисте. Об этом сообщили в канцелярии главы Финляндии.

«Премьер-министр Санна Марин подаст прошение об отставке правительства президенту Финляндской Республики Саули Ниинисте в Мянтюниеми в четверг, 6 апреля», — сказано в ведомстве.

Известно, что Санна Марин покидает свой пост после поражения своей партии на парламентских выборах. После этого правительство Финляндии традиционно обновляется. Правительство Марин будет выполнять свои функции, пока в стране не появится новая партийная коалиция с новым руководством. Произойти это должно до середины лета.

«Демократия сказала свое слово, финский народ проголосовал, а торжество демократии — это всегда прекрасно. У нас есть все основания радоваться этому результату», — цитирует Марин газета The Guardian.

Санна Марин отличалась своими антироссийскими взглядами. Кроме того, политик прославилась громкими скандалами в 2022 году и, по мнению финнов, оставила после себя огромную дыру в государственном бюджете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как работа кабинета Санны Марин довела финнов до ручки.