ВСУ начали массово покидать Артемовск

Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai

Ситуация в районе приближается к критической.

Украинская армия начала выводить свои подразделения из Артемовска. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

На данный момент известно, что Россия только наращивает свои штурмовые группы — буквально ночью в Артемовск прибыло много бойцов.

«Наши подразделения начинают покидать Бахмут (Артемовск). Командование делает все верно. Просто не хватает территории, чтобы содержать там такое количество войск», — говорится в аналитической записке ВСУ.

Также известно, что сейчас силы ВС РФ продвигаются по улицам Садовая, Александра Сибирцерва и Горбатова. Таким образом, ВСУ грозит плотное окружение.

До этого стало известно, что бои за Артемовск уже близки к завершению. Под контролем Вооруженных сил РФ находится до 85% Артемовска.

В феврале 2022 года началась спецоперация (СВО) по защите ДНР и ЛНР от киевского режима. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о ее начале после просьб поддержать регионы и оказать им военную поддержку. Самопровозглашенные республики регулярно подвергались агрессии в виде массированных обстрелов ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как военкор «Известий» показал обстановку в центре Артемовска.