Шесть американских ракет сбила российская система ПВО в Мелитополе

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Обстрел случился минувшей ночью, пока жители мирно спали.

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила шесть ракет HIMARS во время ночного обстрела Мелитополя, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

В материале уточняется, что обстрел случился в районе 02:03 по московскому времени. По предварительным данным, обошлось без жертв. Об ущербе тоже пока ничего не сообщается.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к народу и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия встала на защиту региона военным способом.

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