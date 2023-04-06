ВСУ за сутки выпустили 111 снарядов по левобережью Херсонской области

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Данные о разрушениях и пострадавших среди мирного населения уточняются.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли гражданскую инфраструктуру в Херсонской области. Как стало известно 5-tv.ru, целью украинской армии в очередной раз стали объекты гражданской инфраструктуры. Всего за прошедшие сутки по левобережью региона было выпущено 111 вражеских снарядов.

Так, под обстрел попали населенные пункты Подлесное, Кардашинка, Казачьи Лагеря, Алешки, Солонцы, Покровское, Корсунка, Старая Збурьевка и Геройское.

Обстрел возобновился ночью: ВСУ атаковали четыре населенных пункта из ствольной артиллерии. В общей сложности украинские боевики выпустили 37 снарядов за ночь.

«Жертвы среди гражданского населения и разрушения уточняются», — сообщил источник.

Примечательно, что на прошлой неделе киевский режим также выпустил более 100 снарядов по левобережью Херсонской области. За сутки ВСУ атаковали 13 населенных пунктов, в том числе Новую Каховку, где ранее во время обстрела террористов погибла местная жительница.

Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин объявил, что страна окажет военную помощь ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областям. Самопровозглашенные республики обратились к РФ за помощью в связи с участившимися обстрелами со стороны киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинские боевики ударили по Донецку 20 ракетами из РСЗО.