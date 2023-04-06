Юлия Михалкова отомстила партнеру по спектаклю и плюнула ему в лицо на сцене

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Экс-звезда «Уральских пельменей» и ее коллега Роман Богданов развлекают публику странными выходками не впервые.

Две недели таила обиду и наконец отомстила партнеру по спектаклю актриса Юлия Михалкова. Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» прямо на сцене устроила расправу над коллегой Романом Богдановым. Зрители все еще гадают, что это было — настоящие разборки или способ привлечь внимание к постановке.

В марте Богданов удивил публику, когда во время поклона после спектакля отлучился, набрал в рот воды, а потом выклюнул, как кит через дыхало, в лицо Михалковой. Она была потрясена поступком мужчины, зал успел только ахнуть. Никакого сценарного оправдания у выходки не было, выглядело все так, будто Богданов просто хотел насолить партнерше.

На очередном показе постановки Михалкова проделала ровно то же самое, но добавила еще словесных оскорблений. Играли, как сообщает Starhit.ru, в Театре Терезы Дуровой. Актриса взяла паузу, потом громко раскритиковала музыкальное творчество Богданова, а затем изобразила кита ему в лицо. Актер стоял с выпученными глазами — не сказал ни слова в ответ, настолько был шокирован.

«Вы слышали его песни? Это ужас!» — кричала Михалкова.

Спустя несколько мгновений Богданов опомнился и решил выйти из ситуации победителем. Он начал петь те самые песни и спрашивать зрителей, что они думают. Публика только охала и замирала в полном недоумении — что происходит между актерами? Это часть большого розыгрыша или реальная вражда на сцене? Так или иначе театралы с нетерпением ждут продолжения «спектакля».

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Юлия Михалкова ушла из «Уральских пельменей».