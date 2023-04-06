Сердцеедка снова в деле: Анастасия Волочкова рассказала о ночном свидании

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Балерина сделала небывалую паузу в личной жизни — в последний раз кавалер, даже жених, был у нее в январе…

Балерина Анастасия Волочкова показала в личном блоге «кусочек» нового кавалера. Она опубликовала фото с ночного свидания в центре столицы, которое, судя по всему, вызвало массу положительных эмоций.

На кадре — взгляд с поволокой самой артистки и намек на идущего рядом мужчину. Как пишет 7Дней.ru, Волочкова наконец вняла мольбам поклонников, которые с ужасом ждали заявления о романе с Никитой Джигурой, ведь в последнее время звезды все чаще появлялись вместе. И перед удивленными глазами окружающих трогали друг друга, танцевали или примеряли трусики.

В январе балерина собиралась замуж. Избранником стал кондитер, которого она называла своим Дедом Морозом. Но насколько громкими были планы на свадьбу, настолько же тихим и едва заметным расставание. Очередной мужчина селебрити как будто растворился. А одна она, как известно, долго не бывает. По словам танцовщицы, все 47 лет жизни ее везде сопровождают толпы почитателей, а она выбирает. И вот снова выбрала.

«Ночная прогулка по Красной площади в прекрасной компании незабываема! Невероятная перезагрузка перед завтрашним спектаклем. Я ведь единственная балерина в мире, кто танцевал на главной площади страны», — подписала кадр Волочкова.

Напоминать публике о своей уникальности звезда не устает. А вот представители сильного пола и свидания — в этом для артистки нет уже ничего уникального. Как говорила сама танцовщица, были у нее уже и миллионеры, и бриллианты, и яхты, теперь в мужчинах она ценит человеческие качества и доброту.

Ранее, писал 5-tv.ru, Анастасия Волочкова объяснила, какие отношения на самом деле связывают ее с женатым Никитой Джигурдой.