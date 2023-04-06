Жесткие удары по ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; 5-tv.ru

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ и поразили их позиции с помощью УР-77 «Метеорит» и самоходных орудий 2С9 «Нона».

Военнослужащие ВС РФ продолжают теснить ВСУ для освобождения населенных пунктов и защиты жителей Донбасса в рамках спецоперации на Украине. 5-tv.ru собрал лучшие кадры с работой российской бронетехники и артиллерии в одном видео.

Так, Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходной реактивной установки разминирования УР-77 «Метеорит». Во время разминирования территории российские бойцы уничтожили опорный пункт националистов.

Они выполнили два пуска зарядов по позициям противника. Подрыв боеприпасов вызывал детонацию противотанковых и противопехотных мин. Укрепления ВСУ получили серьезные повреждения, а военные ВС РФ успели отойти на безопасную дистанцию.

Также в оборонном ведомстве показали видео с боевой работой артиллерийских подразделений ВДВ. С помощью 120-миллиметровых самоходных орудий 2С9 «Нона» десантники совершили марш на огневые позиции ВСУ на правом берегу Днепра и произвели выстрелы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ потеряли свыше 400 боевиков на донецком направлении.