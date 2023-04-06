Стрельба на заживление: российские ученые создали пистолет для лечения ранений

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Устройство весом всего полкилограмма способно защищать поврежденный участок кожи от инфекции и останавливать кровотечение.

Два шприца по 20 миллилитров с биополимерами и лекарственными препаратами — этого достаточно, чтобы защитить рану от инфекции и ускорить заживление ткани. А чтобы было удобнее применять эту инновационную систему, в России разработали специальный пистолет. Жмешь на курок и спасаешь человека. Корреспондент «Известий» Марина Кравцова — о стрельбе на заживление.

Российский пистолет, заживляющий раны, позволяет отмерить дозировку анестетиков, антибактериальных препаратов и природных полимеров с ювелирной точностью, чего не могут мировые аналоги.

«Фактически это мобильная перевязочная станция. Пистолет очень легкий — около полкилограмма, оснащен двумя шприцами по 20 миллилитров с биополимерами и лекарственными препаратами. При нажатии на курок на поверхности кожи образуется биополимерная пленка, которая останавливает кровотечение, защищает рану от инфицирования и ускоряет заживление тканей», — рассказала журналист.

Инновация в ультразвуковой системе распыления, которая фокусирует аэрозольную струю в одной точке, за счет чего с внешней стороны гель затвердевает, образуя пленку, а под ней остается жидким.

«Образуется защитная оболочка — инкубатор, внутри которого происходит деление и ускорение различные регенеративных процессов», — пояснил кандидат технических наук, инженер НОЦ Биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС Тимур Айдемир.

Московские ученые представили первое и пока единственное в мире абсолютно автономное устройство такого типа: пистолет оснащен встроенным аккумулятором — удобен для применения в условиях ЧС и военных действий. Опытный образец работает сразу по трем направления: можно промыть рану, откачать лишнюю жидкость и нанести залечивающее вещество.

«Это гели на основе природных полимеров, такие как альгинат, альгинат натрия, желатин, коллаген, добавление хитозана и различных биоактивных веществ и веществ, которые обеспечивают фиксацию геля», — уточнил кандидат физико-математических наук, директор НОЦ Биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС Федор Сенатов.

На устройство уже получен патент, в ближайшее время разработчики рассчитывают зарегистрировать его как медицинское устройство, а дальше серийное производство. Наибольший эффект заживляющий пистолет дает на ожогах и рваных ранах. Более крупные повреждения в буквальном смысле запечатывает роботизированная рука — она же ЗD-принтер. Устройство тоже мобильное — весит всего 15 килограммов, восстановить способно не только поврежденную кожу, но и элементы костей — прямо в человеке планируется печатать специальные поддерживающие структуры для сращивания костной ткани.

«Оператору требуется лишь выставить робот рядом с местом дефекта, и уже эта система автоматически отсканирует дефект и запечатает его. Мы для ускорения заживления используем такие специальные пористые структуры, такую пористую структуру нельзя нанести вручную достаточно качественно», — рассказал инженер научного проекта НОЦ Биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС Александр Левкин.

Технологию печати костей, хрящей и даже тонких сосудов головного мозга на 3D-принтере развивают и ученые Российского химико-технологического университета.

«Она может позволить получать персонализированные имплантаты тонких сосудов с разветвлением каким-то, различные бифуркации, различные клапаны сердца для того, чтобы обеспечить точное соответствие анатомии человека», — отметил младший научный сотрудник кафедры химического фармацевтического инжиниринга РХТУ Андрей Абрамов.

На принтере печатают, конечно, не сам человеческий орган, а матриксы — высокопористые материалы со сложной геометрией, которые после имплантации зарастают клетками и выполняют функции здорового органа. Технология полностью отечественная — от конструкции самого принтера до создания инновационных биополимерным чернил для него.