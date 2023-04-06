Первые очаги: сезон лесных пожаров начался на Урале Сегодня, 9:23 45 45 Первые в этом сезоне лесные пожары начали фиксировать на Урале

Фото, видео: www.globallookpress.com / Денис Бочаров; 5-tv.ru

Зачастую виновниками возгораний становятся сами люди. Между тем нарушителей теперь выискивают с помощью беспилотников.