Первые очаги: сезон лесных пожаров начался на Урале
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Первые в этом сезоне лесные пожары начали фиксировать на Урале
Фото, видео: www.globallookpress.com / Денис Бочаров; 5-tv.ru
Зачастую виновниками возгораний становятся сами люди. Между тем нарушителей теперь выискивают с помощью беспилотников.
На Урале начали фиксировать первые в этом сезоне лесные пожары. Челябинск окутан густой пеленой дыма. На дорогах практически нулевая видимость, водители едут на аварийках.
Леса полыхают и в Каменск-Уральске. Новые очаги фиксируют постоянно. В их появлении чаще всего виноваты местные жители. Именно они устраивают неконтролируемые палы. Сотрудники МЧС стараются отслеживать нарушителей с помощью беспилотников.