Китай потребовал от США прекратить все контакты с Тайванем

Фото, видео: www.globallookpress.com / Walid Berrazeg; 5-tv.ru

Военные КНР начали патрулировать воды у острова в ответ на визит главы местной администрации в Калифорнию.

Правительство США должно прекратить любые официальные контакты с Тайванем, заявили в Минобороны КНР. И предупредили — армия Китая будет переведена в повышенную готовность для защиты суверенитета.

Накануне вооруженные силы республики начали патрулировать центральные и северные части Тайваньского пролива. Это стало реакцией на визит главы администрации Тайваня в Калифорнию. Китай предупреждал США, что встречу проводить не стоит.

Тем не менее в Лос-Анджелесе тайваньского чиновника встретил спикер палаты представителей — это третья по значимости фигура в правительстве США. Кевин Маккарти разместил в интернете фотографию с гостьей на фоне камина и отметил, что «дружба между Америкой и народом Тайваня еще никогда не была такой сильной!».