Штурм Храмовой горы: в Иерусалиме произошли столкновения мусульман с полицией
Штурм мечети Аль-Акса в Иерусалиме спровоцировал обострение палестино-израильского конфликта
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ahmed Zakot; 5-tv.ru
Для разгона протестующих применялись гранаты и резиновые пули.
Новый штурм мечети Аль-Акса в Иерусалиме спровоцировал резкое обострение палестино-израильского конфликта. Полицейские ворвались в святыню, чтобы заставить людей покинуть Храмовую гору.
Сотни мусульман забаррикадировались в мечети с камнями и палками в нарушение соглашения с израильскими властями. В итоге большинство из них задержали и вывели с территории мечети.
В ходе столкновений палестинцы поджигали петарды, бросали в силовиков камни и коктейли Молотова. Для разгона протестующих израильские полицейские применили гранаты с электрошоком и резиновые пули.
Несколько человек получили ранения. В том числе палестинский подросток. Пуля попала ему в плечо.