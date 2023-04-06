Крест на терпимости: как храмы на Украине захватывают раскольники

Фото, видео: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru

Прихожан избивают и выгоняют на улицу. И все это происходит во время Великого поста. Как мир реагирует на религиозные гонения?

Вряд ли на решение Греции не передавать оружие повлияли гонения на православных по всей Украине, но, возможно, это сыграло свою роль — только за один день представители раскольнической церкви захватили в этой стране сразу три храма. За последний месяц же счет отобранным святыням идет на десятки. Корреспондент «Известий» Снежана Назаренко расскажет подробнее о религиозных гонениях.

Ровенская область. Сторонники Православной церкви Украины врываются на территорию Параскевского собора. Срезают болгаркой замки с дверей. Затем отгоняют прихожан, которые пытаются защитить святыню.

Львовская область. Штурм церкви Святого Георгия Победоносца возглавил глава местной администрации. Он привел с собой не только полицию, но и несколько сотен радикалов. Службу грубо прервали. Полиция силой вытолкала прихожан из храма на улицу.

В Черновицкой области, в селе Задубровка, националисты ворвались в собор прямо в тот момент, когда там отпевали военнослужащего. Замки также спилили, а прихожан избили под крики «смерть врагам». Местные пропагандисты потом напишут, что промосковский батюшка не давал отпеть героя, а честные патриоты вступились. И заодно захватили храм.

И все это происходит во время Великого поста. Только за один день представители раскольнической Православной церкви Украины захватили сразу три храма. А за месяц молодчики ворвались в десятки приходов в разных областях страны: Хмельницкий, Белгородка, Тарасовка. В российском МИД призвали решать эту проблему сообща. И напомнили, что гонение может коснуться и других религиозных общин.

«Я хотела бы обратить внимание, что нельзя молчать сейчас никому: представителям стран, где именно православие или христианство является самой популярной религией. Нельзя молчать никому, нельзя молчать странам, общественным организациям и народам. Государствам, где ислам, буддизм, иудаизм являются основополагающими религиями. Это коснется и тех, кто на территории Украины», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Следующий шаг — Киево-Печерская лавра. Сейчас ее круглосуточно охраняют верующие. Очередное молитвенное стояние провел предстоятель Украинской православной церкви, митрополит Онуфрий. Наместника лавры, митрополита Павла на днях поместили под домашний арест.

Подобные гонения в старостильной церкви Греции назвали позором для демократии и цивилизации. Действия украинских властей осудил и патриарх сербский. Сказал, что это государственный терроризм против церкви на Украине. Папа Римский выразил беспокойство и призвал с уважением относиться к местам религиозного поклонения. Но эти слова так и остались словами. От ведущих мировых организаций решительных действий не последовало.