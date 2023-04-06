Греция не отправит Киеву новое оружие, чтобы не ослаблять свою обороноспособность
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Soeren Stache; 5-tv.ru
В частности, власти балканской страны отказались поставлять Украине танки и зенитно-ракетные комплексы.
Греция отказалась поставлять на Украину новое вооружение. Об этом заявил глава Минобороны страны.
Речь идет о модернизированных танках Leopard 2A6 и российских зенитно-ракетных комплексах С-300. Министр подчеркнул, что власти не будут отправлять ничего, что могло бы хоть в малейшей степени ослабить собственную обороноспособность страны.