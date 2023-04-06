Врачи Росгвардии открыли пункт неотложной помощи в поселке под Херсоном

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В новом медпункте жители региона могут получать полный комплекс необходимой помощи. Раньше докторов здесь не было совсем.

Врачи Росгвардии сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Специально к этому дню в одном из поселков в Херсонской области медики открыли медпункт, где местные жители могут получить полный комплекс необходимой помощи.

Раньше докторов здесь не было вовсе. Работали только несколько медсестер, которые теперь помогают росгвардейцам лечить местных жителей.

Подобные медицинские пункты также были открыты в ДНР и ЛНР. Регулярный прием ведут самые разные специалисты — терапевты, неврологи, хирурги и даже стоматологи, которые принимают пациентов в передвижных кабинетах, оборудованных по последнему слову техники.