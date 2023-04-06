В офисе президента Украины выдвинули условие для переговоров по Крыму

Глава офиса Зеленского Сибига: Киев готов к диалогу по Крыму, если ВСУ дойдут до границ

Фото: www.globallookpress.com / Ralf Hirschberger

Глава администрации Зеленского Андрей Сибига не исключил, что при любых договоренностях киевский режим может занять территорию конфликта.

Киев может рассмотреть возможность переговоров с Москвой по вопросу Крыма, но только при одном условии — его назвал глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Сибига. По словам политика, обсуждение состоится только если Вооруженные силы Украины (ВСУ) приблизятся к границам полуострова.

Свое мнение Сибига высказал в ходе интервью с представителями газеты Financial Times. В соответствующей статье отмечается, что под сближением с границами Крыма глава офиса Зеленского подразумевал запланированное контрнаступление украинских националистов. Он также подчеркнул — не исключает вероятности, что ВСУ смогут занять данную территорию.

«Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса», — сказал Сибига

Еще в феврале Владимир Зеленский публично сообщил, что его страна морально и физически готова к захвату полуострова. Кремль при этом в лице официального представителя Дмитрия Пескова заявлял — трудно представить обстоятельства, при которых Киев сможет отнять российский регион. Он отмечал, что вопросу безопасности полуострова уделено должное внимание.

Крым стал частью России в 2014 году по результатам референдума. Подавляющее число жителей полуострова пожелали воссоединиться с РФ. Украина, как некоторые другие страны, до сих пор не признает итогов голосования. Полуостров киевский режим называет оккупированной территорией. В Кремле не раз подчеркивали, что результат референдума юридически и демократически правомерен, окончателен и не подлежит обсуждению.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Госдуме РФ отреагировали на планы Киева переименовать Севастополь.