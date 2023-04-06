Карл III посадит Меган Маркл и принца Гарри на самые видные места на коронации

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Визит бежавших из Великобритании герцога и герцогини Сассекских на церемонию остается одним из самых обсуждаемых вопросов. Если все-таки случится, каким он будет?

До сих пор точно неизвестно, появятся ли живущие в США принц Гарри с супругой Меган Маркл на коронации британского короля Карла III. Решится ли сын забыть на время о старых обидах? Как его встретит отец-монарх? Какой еще скандал устроит Маркл, оказавшись в Букингемском дворце? Ответы на эти вопросы появятся 6 марта, в день торжества. Королевские эксперты уверены, Карл III выделит младшему наследнику лучшие места.

«Ничто из того, что произойдет между обвинениями королевской семьи в суде и потом, не повлияет на план рассадки. Чарльз (после восхождения на престол принц Чарльз выбрал себе имя Карл III. — Прим. ред.) всегда говорил, что любит обоих своих сыновей. Он хочет, чтобы они оба были там. Гарри и Меган приглашены и будут сидеть на видном месте», — цитирует OK! инсайдера.

Согласно данным близких к Букингемскому дворцу источников, почетные места в первом ряду достанутся старшему сыну Карла III принцу Уильяму и его жене Кейт Миддлтон. Это связано в первую очередь с правилами наследования — именно они станут следующими королем и королевой Великобритании. Если бежавшие в Штаты герцог и герцогиня Сассекские сядут рядом с ними, это опровергнет все претензии принца Гарри к семье — родня наглядно покажет, что не пренебрегает им.

Карл III уважает традиции. Согласно этим традициям, оба сына должны быть рядом в день коронации, несмотря на все конфликты и скандалы мирового масштаба. Кроме того, если король решит проучить отступника Гарри, он поставит семью под удар. Поклонники Сассекских лишний раз убедятся — супруги не просто так обвиняли семью в плохом отношении, возможно, и в своих мемуарах Гарри не наврал…

Так что королевские эксперты не сомневаются — 6 мая перед подданными и поклонниками в других странах монаршее семейство будет выглядеть мирно и благодушно, как с картинки.

Ранее, писал 5-tv.ru, принц Гарри обвинил родственников в сокрытии информации о прослушивании телефона.