Замсекретаря ОП РФ Школьник подвел итоги работы предыдущего состава и озвучил новые планы

Фото: Пресс-служба Общественной Палаты РФ

Александр Школьник поблагодарил президента Владимира Путина за доверие к деятельности Общественной палаты в условиях глобальных вызовов.

Директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) России Александр Школьник рассказал, что сейчас происходит в сфере гражданского общества и государственных институтов страны, озвучил планы организации. Он также поблагодарил президента Владимира Путина за доверие и подчеркнул, что нынешняя политическая обстановка не сбивает ОП РФ с пути — она остается «своего рода камертоном настроений граждан», успешно строит диалог между населением и властью и транслирует запросы россиян руководству государства.

Как отметил Школьник, за три года работы предыдущего созыва ОП РФ страна пережила немало исторических событий и глобальных вызовов. Это и пандемия коронавируса, и поправки в конституцию, и обновление состава Государственной думы. Кроме того, Россия начала спецоперацию по защите Донбасса и приняла в свой состав четыре освобожденных региона.

«Все это происходит на фоне крушения системы однополярного мира и всей архитектуры международной безопасности. То есть мир окончательно вошел в фазу глобальных перемен», — сказал Александр Школьник.

Замсекретаря ОП РФ обратил внимание на сплоченность и солидарность, которую проявили граждане страны в сложные времена. Люди поддерживали президента, и это говорит о высоком уровне сознательности общества и эффективности работы палаты по консолидации всех общественных сил страны. По словам Школьника, в новой реальности ОП РФ не утратила международные связи, организация по-прежнему поддерживает диалог с другими странами на уровне гражданского общества. Остается, в том числе, председателем Международной ассоциации экономических и социальных советов и схожих институтов (МАЭСССИ), объединяющей организованные институты гражданского общества более чем из 70 стран.

«Основная тема нашего председательства — „Жизнь в онлайн-эпоху: новые вызовы и поиск решений“. В течение года мы провели круглые столы по тематике цифрового неравенства, защиты прав граждан от IT-гигантов, борьбы с молодежной безработицей», — сказал замсекретаря.

Что касается планов, в их число входит организация итогового форума МАЭСССИ, на котором ОП РФ даст свои рекомендации для решения актуальных вопросов цифровой повестки. Кроме того, палата активно развивает отношения с государствами Африки. Школьник подчеркнул, что мировая атмосфера русофобии и санкции не лишают России здравой поддержки представителей стран со всех уголков света. Ограничения становятся для Москвы возможностью искать новые пути развития.

По мнению Школьника, ОП РФ удалось произвести мощный рывок в развитии российского гражданского общества. Жители страны — не просто наблюдатели, это прямые участники исторических событий, локальных и планетарных. Зрелость населения РФ очевидна и неоспорима. Но есть еще над чем работать, в частности, над отношениями с общественными организациями на постсоветском пространстве.

«Мы уже начали этим заниматься, создав Координационный совет по укреплению российско-белорусской дружбы при ОП. У нас хорошее рабочее взаимодействие с нашими партнерами из Казахстана и Узбекистана, которые регулярно участвуют в проводимых Общественной палатой форумах», — заявил Школьник.

Замсекретаря ОП РФ заметил — важно не допустить превращения бывших союзных республик «в плацдарм для военных баз НАТО и секретных лабораторий по созданию биологического оружия».

Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Путин выступил с речью перед иностранными дипломатами в Кремле.