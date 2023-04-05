Спецназ США оцепил небоскреб Трампа из-за женщины с винтовкой в руках

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Источники рассказали, что женщина размахивала оружием в отеле экс-президента США.

Полиция и спецназ оцепили здание Trump International Hotel and Tower в Чикаго — это принадлежащий экс-президенту США Дональду Трампу небоскреб — из-за женщины с винтовкой в руках. Об этом сообщила газета Chicago Sun Times.

Инцидент произошел в центре Чикаго примерно в 11:30 (19:30 мск). Источники издания рассказали, что женщина вошла в небоскреб, размахивая винтовкой в руках. С криками об усталости из-за «издевательств мужа» она направилась на 27-й этаж.

В полиции отметили, что инцидент носит бытовой характер и не связан с терроризмом. Информации о жертвах и пострадавших нет, опасности для людей правоохранители тоже не видят.

Однако на время разбирательств небоскреб оцепили, а заодно заблокировали близлежащую улицу для транспорта.

Все это происходит на фоне громкого скандала с участием Дональда Трампа. Ранее его задержали на два часа по обвинению в выплате денег за молчание порноактрисе. Сама по себе такая выплата не запрещена, однако экс-президента США подозревают в нарушениях при оформлении документов. Всего обвинения насчитывают 34 пункта. Если обвиняемого признают виновным по каждому — ему может грозить 136 лет лишения свободы.

Как сообщал 5-tv.ru, Дональд Трамп решил умело воспользоваться обвинениями и теперь строит на них свою предвыборную программу.