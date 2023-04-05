«Я был неважнецким отцом»: Дмитрий Нагиев прокомментировал рождение внука

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Знаменитый артист примерял на себя много разных амплуа в кино, но как он справляется в ролью дедушки в обычной жизни?

Не так давно российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев приобрел статус дедушки — ребенок появился у его сына Кирила летом 2022 года. Скрывающий свою личную жизнь Нагиев-старший не стал раскрывать пол младенца, а после и вовсе попытался откреститься от него. Однако сейчас артист откровенно поделился личным в интервью журналу Men Today.

«Я был неважнецким отцом, а как дед — вообще… Мне просто важно, чтобы дети росли», — прокомментировал он.

Нагиев добавил, что очень хочет давать советы по воспитанию ребенка и искренние назидания, однако он прекрасно понимает, что не сможет прожить ни одной минуты его жизни. Судя по всему, семья нечасто собирается вместе, за что ведущий сильно корит себя.

В заключение Дмитрий подчеркнул, что дети появляются у родителей для того, чтобы их воспитывали. Нельзя забывать о том, что они имеют свои интересы. По его мнению, наследники имеют полное право не прислушиваться к старшим и действовать по собственной воле. К этому стоит быть готовым.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Нагиев открестился от слов о наличии внука.