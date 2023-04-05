Школьница об ударе ножом в шею от одноклассницы: «Это было настолько тихо»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev; 5-tv.ru

В башкирском селе Иглино среди учеников едва не разыгралась кровавая драма. Предположительно, причиной нападения мог стать буллинг.

В башкирском селе Иглино 13-летняя школьница напала с ножом на двух одноклассниц. Одну она ударила со спины в область шеи, потом переключилась на другую — полоснула по запястью и пояснице. Пострадавшие были госпитализированы, обошлось без серьезных последствий для здоровья. Одна из раненых девочек рассказала, как происходило нападение.

По ее словам, удар ножом стал полной неожиданностью. Все ученики к тому моменту собрались в классе, урок начался, учитель немного задерживалась. Дети в тишине ждали. Вдруг виновница происшествия встала и бросилась на одноклассниц безо всякого предупреждения.

«Это было настолько тихо. Вот уже урок начался, мы сидим, уже подготовились к уроку. Она резко достает и ударяет меня ножом. Но я успела сгруппироваться и не сильно почувствовала. И потом сразу выбежала, прям во время урока», — поделилась пострадавшая.

По словам матери, девочка вся была в крови, рану пришлось зашивать. Повезло — сейчас школьница уже дома, удар оказался не фатальным. По данным прессы, писавшей об инциденте, причиной нападения стал буллинг — якобы пострадавшие травили нападавшую. Но по версии собеседниц «Известий», раненые девочки с зачинщицей конфликта вообще практически не общались. Впрочем, как и все остальные дети в классе.

«Конфликт, может быть, был в каком-то там четвертом классе. Ну, на физкультуре идем — она может в меня палку кинуть», — отметила раненая.

Мама пострадавшей добавила — ее дочь занята дополнительными уроками английского языка и спортивными тренировками почти каждый день после школы. Ей просто некогда конфликтовать с одноклассницами, считает женщина. Тут же подмечает, что даже если причиной нападения действительно стал буллинг — это недостаточно веское оправдание для насильственного преступления. Таким образом, полагает мать, можно объяснить и более страшные преступления — и это несправедливо.

Почему на самом деле девочка-подросток решилась взять в руки нож и расквитаться с соседками по парте, выясняют правоохранители. Прокуратура Иглинского района проводит соответствующую проверку.

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