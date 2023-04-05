На конкурс «Лидеры России» за сутки поступило более 17 тысяч заявок

Фото, видео: Новодережкин Антон / ТАСС; 5-tv.ru

Организаторы подчеркивают — главный принцип проекта: никакого блата и никаких связей.

За первые сутки на конкурс управленцев «Лидеры России» заявки подали более 17 тысяч человек. А это значит, что интерес к проекту по-прежнему высокий. Об этом объявили организаторы на заседании Наблюдательного совета.

Сергей Кириенко поблагодарил коллег за активное участие и отметил, что они — совесть конкурса. По его словам, главный принцип «Лидеров России» — никакого блата, никаких связей.

«Помните, в первые годы еще пытались дозваниваться и пытались каким-то образом выяснить, где тут правильный кабинет или кто должен кому позвонить для того, чтобы получить преимущество в конкурсе. За пять лет привыкли, что нет такого кабинета и никому позвонить невозможно», — подчеркнул первый замглавы администрации президента.

Пятый сезон кадрового конкурса «Лидеры России» запустили накануне. В нем участники смогут раскрыть свой профессиональный опыт и поделиться тем, как они решали задачи в науке, образовании, бизнесе и других направлениях. А финалистов ждут гранты на образование и работа с наставниками из числа ведущих управленцев страны. Заявки принимают до 14 мая.