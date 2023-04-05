Украина погружается в долговую яму: Захарова о поставках Киеву западного оружия

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Представитель российского дипломатического ведомства отметила, что в ближайшее время размер помощи США Украине превысит огромную сумму.

Страны Запада продолжают накачивать Киев оружием, собирать по всему миру иностранных наемников. И делать все, чтобы конфликт на Украине был максимально продолжительным и кровопролитным. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, размер военной помощи США Украине с начала СВО превысит 35 миллиардов долларов после одобрения нового пакета вооружений.

«В пресс-службе Пентагона заявили о выделении Киеву нового пакета военной помощи размером 2,6 миллиарда долларов. В его рамках на Украину будут поставлены боеприпасы для систем ПВО, включая комплексы Patriot, NASAMS, а также ракетных систем залпового огня „Град“ и HIMARS, артиллерийские снаряды натовского калибра. Таким образом, с начала специальной военной операции размер американской военной помощи Украине составит более 35 миллиардов долларов. Это только американской», — уточнила Захарова.

Пока западные компании зарабатывают на поставках военной техники и перепродажи украинского зерна экономика Украины продолжает стремительно деградировать все глубже, погружаясь в долговую яму, отметила Мария Захарова. При этом госдолг Украины уже составляет миллиарды долларов.