Гордое молчание: почему послы США и ЕС отказались общаться в Кремле

Фото, видео: Григоров Гавриил / ТАСС; 5-tv.ru

В одном зале собрались представители как дружественных, так и недружественных стран. О чем говорил Владимир Путин и как на его речь реагировали дипломаты, в том числе США и Евросоюза?

Церемония вручения верительных грамот в Кремле пошла не по привычному сценарию. Обращаясь к американскому послу, Владимиру Путину пришлось, как он сказал, нарушить благостную атмосферу. Президент раскритиковал США за то, что они устроили на Украине. Но даже при этом наша страна, это особо подчеркивалось, не собирается изолироваться и открыта к партнерству со всеми. Как по-разному вели себя на приеме 17 новых дипломатов из дружественных и недружественных стран, увидел корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Послов в Кремле могут принимать по несколько раз в год. По мере накопления в России свежих дипломатов.

«В Георгиевском зале 17 послов. Они группируются за этим столом. Азия и Африка, а здесь — недружественные страны, США, Евросоюз, Дания, Норвегия, Северная Македония», — рассказывает корреспондент.

Больше всех журналистов интересовала посол США Лиз Трейси. Она много улыбалась. И много отказывала. По образованию советолог. Работала в Москве во времена Перестройки. Надеялись зацепить ее безобидным вопросом:

«Где вы учили русский?» — прозвучал вопрос.

«No comments today», — ответила Лиз Трейси.

Соседи по недружественному блоку были не менее красноречивы.

«Сегодня идет протокольная формальность, так что спасибо. Я вам только что сказал, что теперь не время дать вам интервью», — заявил посол Евросоюза Ролан Галяраг.

И они так во всем. Президент Владимир Путин на церемонии в Александровском зале отдельно обратил внимание на деградацию отношений со Штатами.

«Уважаемая госпожа посол, не хочется нарушать благостную обстановку вручения грамот, знаю, что возможно не согласитесь с моим мнением. Но не могу сказать сегодня о том, что использование Соединенными Штатами Америки в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка так называемых цветных революций, поддержка в этой связи госпереворотов Киева 2014 году в конечном то итоге и привела к сегодняшнему украинскому кризису. Но мы всегда выступали за то, чтобы выстраивать российско-американские отношения исключительно на принципах равенства, уважения суверенитета и интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела», — отметил Путин.

Это же пожелание относилось и к Евросоюзу.

«Находящийся здесь глава представительства Европейского союза, наверное, разделяет мнение, что отношение этого объединения с Россией наверное сильно деградировали, к нашему большому сожалению, причину этого видим в том, что оставив в стороне свою изначальную миссию, функцию развития экономического сотрудничества, интеграцию на европейском континенте, Евросоюз инициировал геополитическое противостояние с Россией», — добавил российский президент.

Но посол Евросоюза гнул свое. На двух языках про конфликт на Украине, который именно Брюссель подкармливает оружием. Из последнего — выделение миллиарда евро на боеприпасы для Киева из Европейского фонда мира.

Но тех, кто ищет другие пути, кроме дороги в никуда, гораздо больше. Даже среди близких друзей США. Мексика тому пример.

«Мы заинтересованы в дальнейшем наращивании торговли в реализации совместных проектов в энергетике, фармацевтике, сельском хозяйстве и, конечно, открыты к расширению научных, культурных и туристических обменов. Сегодня, кстати, у уважаемого посла Мексики день рождения, я сердечно поздравляю его, желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов», — заявил Путин.

Посол Мексики признался — не ожидал.

Африка с Россией надолго. Послу Зимбабве в Кремле даже принесли стул. Все африканские дипломаты отлично говорят по-русски. Но только посол экваториальной Гвинеи — настолько хорошо, что даже отказался от перевода.

«Чтобы быть свободным, надо иметь образование, предколониальная эпоха, когда закончили, в нашей стране не было вообще специалистов, а благодаря СССР и России большинство стран Африки, как моя страна, 75% специалистов говорят по-русски», — прокомментировал посол Гвинейской Республики Ньянкой Аба.

Кстати, многие африканские и азиатские дипломаты на церемонии в национальных костюмах. Национальные интересы партнеров в Москве всегда учитывают. Но и Россия свои принципы не забудет.

«Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми без исключения странами, мы не собираемся ни от кого изолироваться, не имеем предвзятых и тем более враждебных намерения к кому бы то ни было, рассчитываем, что партнеры будут придерживаться принципов равноправия и взаимного учета интересов. Россия как независимое и самостоятельное государство будет активно проводить взвешенную, многовекторную внешнюю политику, продиктованную приоритетами нашего внутреннего развития и сознанием особой ответственности за сохранение стабильности и безопасности на глобальном и региональном уровне», — добавил президент России.

Верительные грамоты послов остались на специальном столе. Президент России напомнил, что санитарные ограничения еще действуют. Но лично они с послами еще обязательно пообщаются.