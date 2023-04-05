Фото: Instagram* / zimamoscow

Бывший муж Ксении Бородиной не стал скрыть чувство ревности — ведь его красавице-невесте придется играть в любовь с другим мужчиной.

Бывший муж телеведущей Ксении Бородой бизнесмен Курбан Омаров сообщил, что его новую избранницу Валерию пригласили сниматься в кино. В своей социальной сети он опубликовал снимок переписки с создателями российской адаптации нашумевшего турецкого сериала «Постучись в мою дверь».

«Как вам такой поворот? <…> Валерию приглашают на пробы на главную роль», — похвастался Омаров.

Бизнесмен сомневается, стоит ли отпускать на съемки возлюбленную. Несмотря на то, что в его опросе 85% подписчиков проголосовало «за», его не радует мысль о том, что Валерия на площадке будет «выяснять отношения с другим мужчиной, а потом целоваться».

Невесту Курбана Омарова пригласили сняться в кино. Фото: Instagram* / zimamoscow

Бывший муж Ксении Бородиной стал все чаще появляться на светских мероприятиях с новой избранницей. В личном блоге он показывает ее со всех ракурсов и хвалит без остановки. Кажется, бизнесмен и сам с трудом верит, что смог обрести свое счастье после шести лет брака с телеведущей. На Валерии он собирается вскоре жениться.

Как писал 5-tv.ru, ранее Курбан Омаров заявил при своей будущей жене, что продолжает искать любовь. Избранницу бизнесмена смутили его слова - ее реакция попала на видео.

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