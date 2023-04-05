Возгорание произошло в одном из зданий Министерства обороны в Москве

Фото, видео: © РИА Новости / Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

Из здания ведомства эвакуировали 52 человека.

Возгорание произошло в одном из зданий Министерства обороны на улице Знаменка в Москве. Об этом сообщает столичное МЧС.

Известно, что источником сильного задымления стало воспламенение электробытового прибора в кабинете третьего этажа.

Пожару был присвоен второй уровень сложности, густой черный дым шел из двух окон. Площадь возгорания составила пять квадратных метров.

Пострадавших нет, очаг возгорания ликвидирован. Все системы жизнеобеспечения в здании работают в штатном режиме.