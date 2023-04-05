Путин назвал первостепенной задачей защиту жителей новых регионов РФ 

Фото, видео: РИА Новости / Сергей Аверин; 5-tv.ru

Население ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей сделало свой выбор в пользу России. Теперь государство должно обеспечить безопасность в новых регионах.

Жители недавно присоединенных субъектов России должны видеть и чувствовать защиту со стороны государства. Об этом глава РФ Владимир Путин заявил во время заседания Совета безопасности.

Президент напомнил, что абсолютное большинство граждан в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях сделали свой осознанный выбор и проголосовали за вхождением регионов в состав России. Он отметил, что сегодня население новых территорий страны честно и мужественно выполняет свой долг перед Отечеством — они работают в государственных организациях, на предприятиях, занимают посты в органах местной власти и правоохранительных структурах.

«Они должны знать, видеть, чувствовать — за ними вся наша большая страна. И мы должны сделать все, чтобы их защитить», — подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства добавил, что в новых субъектах Росси продолжает работать «недобитое подполье» киевского режима, поэтому важно пресекать все попытки украинской стороны дестабилизировать ситуацию в регионах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поручил жестко пресекать пропаганду Киева в новых субъектах РФ.