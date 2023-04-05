Путин поручил жестко пресекать пропаганду Киева в новых субъектах РФ

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Глава государства напомнил о «недобитом подполье» в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Глава России Владимир Путин призвал отслеживать попытки украинской стороны дестабилизировать ситуацию в недавно присоединенных регионах страны. О необходимости борьбы с фейками и пропагандой киевского режима он заявил во время заседания Совета Безопасности РФ.

Президент отметил, что работа соответствующих органов должна быть направлена на более эффективную борьбу с криминальными схемами, которые используются противником в информационной сфере.

«Следует жестко пресекать пропагандистскую, информационную агрессию неонацистов и их прозападных покровителей, разоблачать ложь, провокации, подтасовки фактов, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях», — прокомментировал он.

Путин добавил, что нельзя забывать о «недобитом подполье». По его словам, неонацистские и радикальные группировки до сих пор осуществляют свою деятельность в новых субъектах РФ. Глава государства призвал активизировать борьбу с нарушителями и злоумышленниками.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин озвучил, какие инструменты политики США привели к кризису на Украине.