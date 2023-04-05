Счастливая мамочка: Ксения Алферова поделилась радостным событием

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Что актриса скрывала от публики на протяжении 16 лет?

Телеведущая и актриса Ксения Алферова поделилась радостным событием с публикой. Накануне ее дочь Евдокия отпраздновала 16-летие. Об этом артистка написала на своей странице в соцсетях.

«С добрым утром! У меня оно особенно доброе! У меня 16 лет назад дочь родилась!» — сообщила Алферова.

Все эти годы наследницу старательно прятали от публики. Поклонники в комментариях попросили показать повзрослевшую наследницу «хотя бы в честь дня рождения».

Дочь Евдокия родилась у актрисы в браке с актером Егором Бероевым. Родители скрывают наследницу от прессы и не обсуждают ее жизнь с журналистами. Все это звездные супруги делают по просьбе самой дочери.

Недавно Ксения Алферова позволила себе сделать перерыв и улететь в отпуск на Мальдивы. По ее словам, на тот момент в жизни наступила «крайняя степень усталости». Сначала поклонники подумали, что артистка сбежала из страны. Однако об уехавших коллегах и Алферова, и ее супруг отзываются нелестно и не собираются следовать их примеру.

Ранее 5-tv.ru рассказывали, как Бероев и Алферова высказались о бежавших из России знаменитых коллегах.