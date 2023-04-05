В Мексике ушел из жизни звезда латиноамериканских сериалов Андрес Гарсия

Фото: www.globallookpress.com / Francisco Morales

Артист долгое время страдал неизлечимым заболеванием.

В Мексике на 82 году ушел из жизни звезда латиноамериканских сериалов Андрес Гарсия. Об этом сообщило издание Deadline со ссылкой на вдову знаменитости Маргариту Портильо.

«С болью <...> я хочу сообщить общественности, которая всегда любила моего мужа, <…> что Андрес Гарсия покоится рядом с нашим Господом Иисусом», — сообщила заявила она.

В материале отмечается, что причиной смерти артиста стал цирроз печени, которым он страдал долгое время. Несколько дней назад состояние знаменитости резко ухудшилось — ему понадобилось переливание крови. Однако артист оказался слишком слабым для того, чтобы перенести процедуру и в результате скончался накануне, 4 апреля.

В это момент рядом с местной легендой была его супруга. По ее словам, о любимом она заботилась до последнего вздоха.

«Он ушел с миром и таким образом, что я благодарю Бога. Андрес покинул планету Земля в 3:07», — добавила она.

Андрес Гарсия знаком зрителю в первую очередь по сериалу «Никто, кроме тебя», который вышел на экраны в 1985 году. Среди прочих известных работ — Кто-нибудь там есть?», «Вторая жизнь», «Авантюристы», «Центральная больница», «Вторая жизнь», «Побег ради Роксаны» и многие другие. Всего на его счету свыше 120 кинолент. Кроме того, актер был желанным гостем на ТВ, где, в частности, вел знаменитое шоу Telemundo El y Ella.

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