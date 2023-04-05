Переживаю, когда есть что делить: Прохор Шаляпин о разбитом сердце
Дележка имущества разбивает Прохору Шаляпину сердце
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
Певец был женат три раза, однако ему до сих пор не удалось встретить свою любовь.
Сердце Прохора Шаляпина разбивается, когда ему нужно делить имущество. В этом он признался на премьере комедии «Я хочу! Я буду!».
Артист с улыбкой на лице называет себя искренним и честным человеком. Тем не менее, квартирный вопрос Шаляпин ставит превыше всего.
«А кто хочет делиться, извините, имущество делить? Никто не хочет <> Когда делить нечего, то мы об этом (о разбитом сердце. — Прим. ред.) очень быстро забываем», — рассказывает артист.
Шаляпин настаивает на том, что прежде всего нужно любить себя и ставить на первое место свои собственные интересы.
«Я могу необдуманный поступок совершить только ради себя любимого. Настоящий нарцисс. Ненавидьте меня дальше», — заключил артист.
За плечами Прохора Шаляпина три официальных брака. Все супруги певца были старше него, а разница в возрасте могла достичь 30 лет. Тем не менее, самого артиста это никогда не смущало. По его словам, брак считается разновозрастным в том случае, если один из партнеров старше другого больше, чем на 50 лет.
Ранее 5-tv.ru писал, что Прохор Шаляпин пожаловался на нехватку денег.