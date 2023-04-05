«Не могу себе позволить»: почему Волочкова не делает укладку каждый день

Анастасия Волочкова заявила, что не может позволить себе укладку волос каждый день

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Эпатажная балерина чаще пользуются шиньонами или собирает волосы в хвост. В чем причина?

Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась, что не может позволить себе укладку каждый день. В своем микроблоге артистка рассказала подписчикам, как редко ей удается сделать красивую прическу из-за работы.

Чаще всего, призналась Волочкова, ее прическа — это собранные в хвост волосы или шиньон. Недавно у балерины появилась возможность сделать укладку, которой она похвасталась в своем профиле, выложив фотографию.

«Ежедневно укладки я делать не могу себе позволить, поскольку во время занятий и репетиций мне необходимы собранные волосы по причине вращений и быстрых движений», — подписала фото Волочкова.

Собранные волосы для нее стали неотъемлемой частью дисциплины. Балерина развила в себе привычку делать хвост еще во время обучения в балетном училище. Однако укладки Волочкова любит больше, чем хвосты и шиньоны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасию Волочкову заподозрили во второй беременности.