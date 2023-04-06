Нейропсихолог дала совет, который поможет перестать откладывать важные дела

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Даже самые масштабные задачи можно не откладывать в долгий ящик, если следовать нехитрому правилу. Как победить прокрастинацию, рассказала врач Анастасия Екушевская.

Откладывать дела в долгий ящик — мягко говоря, нехорошая привычка. Чем раньше от нее избавиться, тем быстрее удастся навести порядок в жизни. В этом уверена детский нейропсихолог Анастасия Екушевская.

В интервью Газета.ру она пояснила, что отсрочка важных задач на языке специалистов называется прокрастинацией. Это состояние — следствие страха и дефицита мотивации, добавляет эксперт. То есть человек рано или поздно планирует приступить к делу, понимает неизбежность и важность его завершения, но объемы работы и возможные негативные эмоции тормозят процесс.

Однако есть способы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, уверяет психолог. Здесь важен план, в котором поэтапно прописаны все задачи. Выполнять их нужно постепенно и последовательно. Если всегда придерживаться этого правила, оно войдет в привычку.

«Мы не прокрастинируем, когда чистим зубы по утрам или готовим кофе к завтраку. Любые другие задачи, которые требуют регулярности, тоже нужно превратить в привычку, которая формируются постепенно с помощью маленьких, но регулярных действий», — поясняет специалист.

При этом, добавляет она, за каждое сделанное дело важно себя поощрять: провели в квартире генеральную уборку — наградите себя вкусняшкой; успешно прошли курс обучающих занятий — устройте маленький праздник. Каждый подобный шаг — уже маленькая победа, а значит, большая тоже не за горами.

«Главное помнить, что большие цели достигаются с помощью маленьких шагов», — отметила нейропсихолог.

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