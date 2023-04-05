В Петербурге на пересечении Десантников и Маршала Захарова вспыхнул сильный пожар

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

На место уже выехали экстренные службы. Пока не известно, есть ли в горящих квартирах люди.

В одном из многоквартирных домов Петербурга произошел сильный пожар. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По последним данным, горят сразу несколько квартир на последних этажах жилого дома по адресу улица Десантников, 22.

Судя по видеозаписям, огонь охватывает все большее пространство, из окон валит густой черный дым. Вокруг дома собрались люди, рядом образовалась пробка из автомобилей.

На место выехали экстренные службы. Информации о пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как крупный пожар произошел у молокозавода в Петербурге.